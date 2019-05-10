Значительные убытки из-за перепада напряжения. Почти вся техника жителей нескольких домов на Холодной Горе сгорела

“Почему не работает электрочайник, микроволновка и бойлер?» - c такими вопросами к Олегу утром пришли дети. Однако, как выяснилось, в доме вышло из строя гораздо больше бытовой техники.

Олег Светличный, хозяин квартиры

Пострадал холодильник. Свет горит, но он не холодит и не морозит. Все подтаяло и течет

Все произошло около 1.00. Олег проснулся от громкого хлопка. Поднялся, чтобы проверить, в чем дело, ведь в квартире стало пахнуть горелым

Олег Светличный, хозяин квартиры

Услышал хлопок, я вышел, увидел, что выключились автоматы. Я их включать, а они все равно выбивают и хлопки в комнатах - это, видать, лампочки. Ну, я подумал, что у меня какая-то проблема, но ночь ... я выключил все, хотя странно гудел счетчик, ну, отложил на утро. Потом слышу голоса на улице - это вышли соседи, я понял, что здесь проблема глобальная

Из-за сильного перепада напряжения в восьми домах по улице Полтавский Шлях выбило пробки, и произошли короткие замыкания. Поэтому почти все электроприборы, которые были включены, вышли из строя, кроме тех, где сработала система защиты. Николай пенсионер и на его технике никаких предохранителей не было

Николай, пенсионер

Что у вас дома пострадало? Что из техники? - ну, вот это большой телевизор, мой телевизор .... Не включается сейчас. Включаешь это сетка, а не сетка ... мотыльки и ничего не видно

Местные говорят, в аварийную службу районной электросети начали звонить еще с семи часов вечера, когда в некоторых квартирах почему-то стал мерцать свет, и добавляют, эти последствия можно было предотвратить, если бы служба своевременно отреагировала

Тамара Рыбалко, местная жительница

Приходят специалисты по электрике, они не моментально реагировали ... звонили понятно все в этой ситуации знают, но это продолжается, понятно, скачек был у меня знакомые говорят у них показывало 360, 380

В Харьковоблэнерго, в свою очередь, сообщили: первый вызов поступил около двух часов ночи, а буквально через час специалисты уже были на месте. И добавляют, сейчас там работает комиссия, в которую входят энергетики и работники местного отделения Жилкомсервиса они устанавливают причину аварии и как только она будет понятна - людям начнут возмещать убытки. Проверка продлится несколько дней. Кто именно заплатит за перегоревшую технику - зависит от ее результатов. Местные же подтверждают, акты по поводу чрезвычайного происшествия сегодня составлялись