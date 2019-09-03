Зубы мудрости: удалять или оставить?®

Универсального ответа на вопрос нет — все зависит от конкретной ситуации.

Зачастую удаление зуба мудрости показано при наличии жалоб и сложности выполнения лечения. В клинике Porcelain данная задача возлагается на хирургов. Процедура проводится в несколько этапов и максимально комфортно для пациента. Больше информации по ссылке porcelain-dent.com.ua/ru/service/hirurgija/extracting-wisdom-teeth, где описаны этапы удаления зуба мудрости.

Ниже мы рассмотрим случаи, когда «восьмерки» необходимо удалить, а когда — сохранить.

Преимущества «восьмерок»

Польза для протезирования. Зубы мудрости прорезываются довольно поздно, поэтому вполне подходят в качестве опоры в случае протезирования. Особенно важно сохранить их при отсутствии у пациента «семерок» или «шестерок».

Участие в пережевывании пищи. При наличии антагонистов сохранение оправдано, если обе единицы здоровы.

Показания к удалению зуба мудрости

Хрупкость. Если зубы разрушаются, теряя свою прочность, то от них лучше избавиться. Иначе инфекция довольно быстро затронет глубокие ткани, вызвав тем самым осложнения — периостит или периодонтит. В случае появления боли и отечности щеки, показано удаление. Расположение. Если зуб вырос под наклоном или горизонтально, то он будет оказывать негативное влияние на «соседей», а также возрастает риск возникновения кариеса из-за сложностей с проведением гигиены. Отсутствие места. Иногда для зуба мудрости нет места и велика вероятность смещения всего зубного ряда при его прорезывании. Воспаление. Бывают случаи, когда часть коронки закрыта капюшоном — слизистой. В этом пространстве вольно чувствуют себя микроорганизмы, вызывая воспалительный процесс (перикоронит).

В комфортных условиях и без боли удалить зуб мудрости можно в клинике Porcelain, расположенной в Киеве:

Специалисты принимают пациентов с любым уровнем сложности работы.

Безопасный медикаментозный сон позволяет провести удаление или лечение сразу нескольких единиц.

План удаления составляется только после изучения результатов 3D-рентгена. Благодаря такой тактике надрез находится открытым минимальное количество времени, что уменьшает отек и восстановительный период после операции.

Доктор обязательно расскажет пациенту, как ухаживать за поврежденными тканями. В случае необходимости будет назначена медикаментозная терапия.

Опытные хирурги позаботятся о том, чтобы восстановительный период был коротким и комфортным.

Цена на услуги по удалению зубов мудрости непременно соответствует качеству проводимой работы.

Каждый клиент клиники Porcelain остается доволен результатом, поскольку на консультации врач подробно разъясняет все нюансы процедуры и прогнозирует ее исход.

Самолечение может быть опасным для вашего здоровья