Боевики не готовы сегодня к разведению сил в Петровском, - командующий ООС

Вооруженные силы Украины готовы сегодня в 12.00 начать разведение сил и средств в районе Петровского, но от российских оккупантов подтверждения об их готовности к отводу пока нет. Об этом на брифинге в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области сказал командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"Сегодня, 8 ноября, в 12.00 украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка - Петровское Донецкой области. Эта дата определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года. Этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 31 октября. Следовательно, семидневный режим тишины на участке разведения выдержан, и мы готовы выполнить условия по разведению сил и средств", - отметил Кравченко.

По его словам, об этом украинская сторона через Министерство иностранных дел сообщила ОБСЕ. "Противоположная сторона - в настоящее время, к сожалению, - подтверждения нет, но вы все помните: понедельник, 4-е число, белая ракета... Они 4-го числа были готовы, сегодня - не готовы. Выводы можно сделать однозначно", - сказал командующий ООС.

Отдельно он напомнил, что разведение сил и средств на определенных участках линии соприкосновения происходит в соответствии с договоренностями в Минске, в частности Рамочного соглашения Трехсторонней контактной группы от 21 сентября 2016 года.

"Войска Объединенных сил планируется отвести на один километр. Так же на один километр должна отвести и вражеская сторона. Отмечу, что процесс разведения должен проходить обязательно только при условии зеркальных действий с обеих сторон. Для этого процесс будут фиксировать представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и наши военнослужащие из Совместного центра координации и контроля", - сказал Кравченко.

По его словам, практически разведение сил и средств будет происходить в течение трех дней.

"Далее осуществляются поиски и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в границах определенного участка. Все то же самое, что происходило и на участке разведения № 2 в районе Золотого-4", - сообщил Кравченко.

По словам командующего ООС, участок № 3 в районе Петровского "несколько легче" в плане разведения по сравнению с участком в районе Золотого, так как не затрагивает населенных пунктов.

"Богдановка, находящаяся под контролем украинских войск, расположена за пределами участка. Кстати, там проживают семь гражданских лиц. Петровское находится под контролем оккупационных войск, и также за пределами участка", - сказал Кравченко.

Командующий ООС отметил, что сегодня в 12.00 украинские военные запустят в небо белую ракету, которая будет сигнализировать противнику о готовности к разведению.

"Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности", - подчеркнул Кравченко.

Ранее попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огня. Украинская сторона заявила о новой дате отвода войск — 8 ноября. В свою очередь группировка «ДНР» заявила о готовности начать отвод войск 9 ноября.