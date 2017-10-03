В Харькове работник Фонда гарантирования вкладов погорел на взятке

03 октября 2017 г. 13:57
108 просмотров

Чиновник требо вал 2 тысячи долларов за списание задолженности в банковском учреждении, которое находится в процессе ликвидации.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, он обещал гражданину решить вопрос о списании задолженности в виде пени и штрафа за несвоевременный возврат кредитных средств, а также дальнейший отказ от рассмотрения дела в судах различных инстанций.

Следователем было открыто уголовное производство по ч.4 ст. 368-3 (подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

В качестве посредника привлек юриста этого банка. 2 октября правоохранители задержали сотрудника обох подозреваемых.

От гражданина мужчины получили 850 долларов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.