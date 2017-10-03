В Харькове работник Фонда гарантирования вкладов погорел на взятке

Чиновник требо вал 2 тысячи долларов за списание задолженности в банковском учреждении, которое находится в процессе ликвидации.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, он обещал гражданину решить вопрос о списании задолженности в виде пени и штрафа за несвоевременный возврат кредитных средств, а также дальнейший отказ от рассмотрения дела в судах различных инстанций.

Следователем было открыто уголовное производство по ч.4 ст. 368-3 (подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

В качестве посредника привлек юриста этого банка. 2 октября правоохранители задержали сотрудника обох подозреваемых.

От гражданина мужчины получили 850 долларов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.