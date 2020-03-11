Эрдоган не собирается закрывать границу с ЕС для сирийских беженцев

11 марта 2020 г. 12:57
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не станет закрывать границу для беженцев из Сирии, несмотря на давление Европейского союза. 

Эрдоган напомнил, что на греческо-турецкой границе находятся тысячи сирийских мигрантов. По его словам, отношение к беженцам со стороны греческих пограничников ничем не отличается от действий нацистов во время Второй мировой войны.

"Мы не думаем закрывать границу. Наше предложение Греции - открыть ворота. Эти люди не останутся в Греции. Пусть они перейдут из Греции в другие европейские страны", - заявил турецкий президент.

Напомним, из-за обстрелов в сирийском Идлибе Турция открыла свои границы с Евросоюзом. В направлении ЕС хлынули более 70 тыс. мигрантов. Евросоюз усилил греческо-турецкую границу военными кораблями и дополнительными силами пограничной охраны.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.