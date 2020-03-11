Эрдоган не собирается закрывать границу с ЕС для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не станет закрывать границу для беженцев из Сирии, несмотря на давление Европейского союза.

Эрдоган напомнил, что на греческо-турецкой границе находятся тысячи сирийских мигрантов. По его словам, отношение к беженцам со стороны греческих пограничников ничем не отличается от действий нацистов во время Второй мировой войны.

"Мы не думаем закрывать границу. Наше предложение Греции - открыть ворота. Эти люди не останутся в Греции. Пусть они перейдут из Греции в другие европейские страны", - заявил турецкий президент.

Напомним, из-за обстрелов в сирийском Идлибе Турция открыла свои границы с Евросоюзом. В направлении ЕС хлынули более 70 тыс. мигрантов. Евросоюз усилил греческо-турецкую границу военными кораблями и дополнительными силами пограничной охраны.