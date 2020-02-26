Фракция «Наш край» будет бойкотировать сессии Харьковского горсовета

Фракция политической партии «Наш край» приняла решение бойкотировать сессии Харьковского городского совета. О таком решении фракции сообщил ее представитель Виктор Ларченко.

«Решение не ходить на сессии – наш ответ на ту недопустимую, на наш взгляд, практику, которая сложилась в Харьковском городском совете. Все решения здесь, к большому сожалению, принимаются не исходя из интересов харьковчан, не с целью развития нашего города и улучшения качества жизни людей, а по желанию и в пользу одного единственного человека, контролирующего большинство депутатов горсовета», - сказано в заявлении фракции.

Виктор Ларченко подчеркнул, что при распределении бюджетных средств акцент от сессии к сессии делается не на находящиеся зачастую в аварийном состоянии городские коммуникации, не на ремонт жилого фонда, не на сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, испытывающие огромные проблемы, а на разнообразные имиджевые проекты, такие как дорогостоящие праздники, побившую все мыслимые и немыслимые рекорды реконструкцию зоопарка, на строительство очередной «дороги смерти», ничем не улучшающей транспортную инфраструктуру города, но создающей серьезные проблемы неугодному бизнесу, а также другие направления, важные, по мнению фракции, лишь для повышения рейтинга действующего мэра накануне местных выборов, а совсем не для улучшения жизни харьковчан.

Он также обратил внимание на то, что горсовет полностью игнорирует многочисленные сообщения о многократном завышении цен на городских тендерах, принимает решения не только ненужные и даже приносящие вред харьковчанам, но и не соответствующие законодательству Украины, подтверждение чему – удовлетворенные судебные иски, признавшие незаконными решения горсовета.