Главный санврач Ляшко собирается участвовать в президентских выборах 2029 года

27 июня 2020 г. 17:30
Источник: Цензор.нет
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Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что хотел бы стать президентом страны, и не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем. Об этом он заявил в интервью изданию "Гордон".

Отвечая на вопрос о возможном участии в выборах президента, главный санврач сказал: "Наверное, да, (хочу стать президентом. - Ред.). На следующих (выборах президента в 2024 году), наверное нет, (баллотироваться не буду). А вот через (в 2029. - Ред.), возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период".

Когда же Ляшко спросили, хочет ли он стать мэром, заместитель главы Минздрава отметил: "Я думаю, что мало кто ответил бы "нет" на такое предложение".

В то же время чиновник заявил, что сейчас думает о преодолении пандемии коронавируса и отдыхе.

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