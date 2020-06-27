Главный санврач Ляшко собирается участвовать в президентских выборах 2029 года

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что хотел бы стать президентом страны, и не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем. Об этом он заявил в интервью изданию "Гордон".

Отвечая на вопрос о возможном участии в выборах президента, главный санврач сказал: "Наверное, да, (хочу стать президентом. - Ред.). На следующих (выборах президента в 2024 году), наверное нет, (баллотироваться не буду). А вот через (в 2029. - Ред.), возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период".

Когда же Ляшко спросили, хочет ли он стать мэром, заместитель главы Минздрава отметил: "Я думаю, что мало кто ответил бы "нет" на такое предложение".

В то же время чиновник заявил, что сейчас думает о преодолении пандемии коронавируса и отдыхе.