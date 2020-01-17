Гончарук написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление на имя президента о своей отставке с поста главы правительства. Об этом премьер сообщил в социальной сети Facebook.

«Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы исключить какие-либо сомнения относительно нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», - отметил Гончарук.

«Он - человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, который меняет страну», - заявил премьер.

Также он отметил, что правительство подготовило серьезный фундамент для развития страны в 2020 году, и перечислил основные направления.

«1. На следующей неделе мы запускаем первые государственные онлайн-сервисы, которые навсегда упростят жизнь людей. Это первый, но далеко не последний шаг. 2. С 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей - 5/7/9%, а уже осенью нашей целью является ипотека под 11-12%. 3. С 1 марта мы запустим программу "Большая стройка", что позволит нам отремонтировать и построить более 4000 км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений. 4. Мы приняли программу медицинских гарантий. С 1 апреля государство полностью будет компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширили программу "Доступные лекарства", в которую включен инсулин. 5. Подготовили к запуску приватизации более 500 убыточных нестратегических предприятий, а это дополнительные около 12 млрд грн в госбюджет. 6. Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц мы привлекали ресурсы по 2.22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны», - сообщил Гончарук.

По его словам, «сегмент за сегментом, рынок за рынком - постепенно мы перезапускаем всю экономику». По его убеждению, главный вызов заключается в том, что правительство окончательно должно преодолеть коррупцию в государственном секторе.

«Что касается нашей команды, скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться», - заверил Гончарук.

Он выразил сожаление, что за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. «Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они применяют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть», - подчеркнул премьер.

Также он обратил внимание, что в последние дни все стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в интернет файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве.

«Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда», - заявил Гончарук.

Как сообщалось, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица. Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике. После этого в соцсетях была распространена информация о том, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении.

