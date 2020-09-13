Граница Украины с Беларусью находится под усиленной охраной - ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины продолжает проводить усиленные меры безопасности на границе с Беларусью.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, на сегодня ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной.

«Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану. В частности, усиление охраны данного направления государственной границы проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений «Дозор» и Кинологического учебно центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера «Safe Boat 27», - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, такие мероприятия направлены на предотвращение правонарушений и имеют цель не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.

«Сейчас собирается и учитывается вся имеющаяся информация, которая может влиять на состояние охраны государственной границы. В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов», - отметили в ГПСУ.

Кроме того, проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение на технических постах, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт.

Напомним, что протяженность участка украинско-белорусской границы составляет более 1 тысячи километров, она проходит в пределах 5 областей Украины.