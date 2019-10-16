 

Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"

16 октября 2019 г. 10:15
Автор: Марина Николаева
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Как сообщалось, сегодня проходит тридцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Харьковский горсовет обратился к Президенту с поддержкой его политики на Донбассе.

Соответствующее обращение Геннадий Кернес зачитал на заседании сессии. Он осудил проведение акций «Нет капитуляции!» и призвал не проводить их в городах и в Харькове, в частности, чтобы не обострять политическую ситуацию.

Также мэр Харькова выразил поддержку в отношении согласования "формулы Штайнмайера", отметив, что, по его словам, это - не капитуляция.

Против обращения горсовета высказался только депутат от «Самопомощи» Тарас Ситенко, заявив, что это обращение, в первую очередь, противоречит регламенту, так как оно не обсуждалось на комиссиях ранее.

 

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