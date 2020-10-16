ИФА-тестирование - за счёт кандидата. В "Опоре" заявили о подкупе избирателей

В Дергачевском районе работает мобильная лаборатория, где желающим бесплатно делают ИФА-тесты. На машине лаборатории - агитационный плакат местного кандидата в депутаты.

По данным гражданской сети Опора, речь идет о непрямом подкупе. А это нарушение избирательного законодательства. Об этом случае Опора сообщила полицию.

Село Русская Лозовая, это пригород Харькова. Мобильный пункт тестирования с половины девятого утра работает на улице Полевой.

О том, что можно бесплатно сдать ИФА-тест, рассказывают люди, узнали из соцсетей или от знакомых. Кому-то пройти такое тестирование посоветовал врач

ГРИГОРИЙ, житель Русской Лозовой

Просто я болею, вчера врач был у меня и сказал, что здесь сегодня будут делать анализы. Четыре дня температурил, 38, 37,5 была температура. Я готов заплатить, я с деньгами пришёл. Мне просто сказали, будут здесь делать. Я спросил - это мазки? Нет, это на антитела

НАТАЛЬЯ, жительница Русской Лозовой

Безопасность своя прежде всего, если вокруг такая пандемия бушует. Почему бы себя не проверить лишний раз?

Вся процедура, рассказывает медицинская сестра, занимает не более пяти минут. Людям измеряют температуру, на столе - антисептик. Саму машину, где берут кровь, обрабатывают дезинфицирующим раствором. Результаты - на следующий день. Кому надо, говорят, сделают ПЦР-тест. Опять же бесплатно.

На автомобиле мобильной лаборатории - плакат кандидата в депутаты. Речь идет о непрямом подкупе избирателей, считают в гражданской сети Опора. Об этом случае наблюдатели Опоры узнали из соцсетей.

НИКОЛАЙ ЗИНЧЕНКО, координатор Гражданской сети «Опора»

І там же були фотографії на Фейсбуці, що стоїть автобус повністю брендований Зе-командою та пана Жидкова, де цим людям проводили тестування на коронавірус. В принципі це порушує виборчий кодекс , він прямо каже, що в агітаційних цілях заборонено надання будь-яких товарів та послуг, без різниці , це з партійною символікою чи ні. Непрямий підкуп виборців ,це коли надаються товари та послуги, йде роздача якихось товарів під час агітаційних заходів чи разом з агітацією

Что думает по этому поводу сам кандидат, узнать не удалось. На телефонные звонки Константин Жидков не отвечает.

А вот жители Русской Лозовой уверяют: их не подкупить. И даже більше - благодарны за такую ​​возможность. Мол, делать тесты за свой счет людям не по карману.

А на Харьковщине почти ежедневно очередной антирекорд по количеству выявленных случаев заболеваемости COVID-19

ГРИГОРИЙ, житель Русской Лозовой

Да никакой это не подкуп, я не считаю, что это подкуп. На моё решение это не повлияет, я уже определился , за кого буду голосовать

СВЕТЛАНА, жительница Русской Лозовой

А почему вы не смотрите на то, что другие наши оппоненты раздают пайки, раздают деньги? Вот это надо ловить.. А это люди просили. То есть, это не подкуп. Люди сами пришли, сами это...

Люди часто, говорят в «Опоре», не различают, что продукты и услуги, к примеру, медицинские, - это одинаковая попытка кандидатов повлиять на их выбор.

Еще двенадцатого октября «Опора» обратилась в полицию. Дело правоохранители расследуют как подкуп избирателя. Это до четырёх лет лишения свободы.

Но несколькими днями позже бесплатное ИФА-тестирование в Дергачевском районе продолжается. По данным «Опоры», сейчас почти все партии прибегают к непрямому подкупу. К примеру, раздают брендированные аптечки или продуктовые наборы.