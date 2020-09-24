Имя им - толпа. Сегодня заканчивается подача документов на местные выборы

В полночь истекает срок подачи в избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов в депутаты и кандидатов в мэры. Несмотря на то, что о своем баллотировании заявили многие политики и активисты, заранее подали документы пока единицы.

Для того, чтобы успеть подать документы на участие в выборах, осталось всего несколько часов. Впрочем, в помещении областной территориальной комиссии тихо и пусто, ни одного посетителя, члены комиссии проверяют уже поданные документы. Предварительно о том, что они планируют баллотироваться в облсовет, заявили 12 партий, пока зарегистрировали одну.

Владислав Токарев, секретарь областной ТИК

Ажіотажу як такого немає, зараз 12 партій подали інформацію по тому, що провели конференції, 5 принесли документи, й одну вже зарєєстрували

Борьба за места в Харьковском горсовете должна быть более ожесточенной - 16 партий провели конференции, на которых решили бороться за депутатский мандат.

Правда, говорят члены ТИК, документы также несут не торопясь. Так же, как и кандидаты на должность городского головы. Если в соцсетях политическая жизнь бурлит - разные персоны то заявляют о своем участии в гонке, то наоборот - отказываются от собственных решений, то на утро последнего дня документы подали только 5 кандидатов, среди них и действующий голова, и его предшественник. Тем более, что для этого не нужно было присутствовать лично.

Михаил Сахань, член Харьковской городской ТИК

Вплоть до 24 часов мы принимаем документы, уже приняли десять партий, 16 партий партий сообщили, что они будут проводить свои конференции. То есть не больше 16 партий должно участвовать, дальше мы в течение 5 дней зарегистрируем партии и кандидатов - пока не регистрировали никого.

Ажиотаж, говорят работники обоих ТИК, наступит вечером, когда документы понесут все, кто опоздал.

Но это не значит, что все они станут кандидатами в мэры и депутаты - решение о регистрации комиссии примут в течение 5 дней.