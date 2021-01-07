Кабмин утвердил план противодействия терроризму в Украине

Кабинет министров утвердил План мероприятий по реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине. Планируется усиление борьбы с беспилотниками.

Соответствующее распоряжение обнародовано на Правительственном портале.

План содержит поручения ведомствам по конкретным мерам.

Согласно плану, в силовых структурах планируется систематическое проведение учебно-практических мероприятий по формированию навыков прекращения несанкционированных полетов беспилотных воздушных судов, которые могут использоваться для совершения террористических актов над потенциально опасными объектами, прежде всего объектами военной и критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса

До марта 2021 года СБУ должна разработать и подать в установленном порядке Кабинету министров Украины предложения о внесении изменений в статью 24 закона "О борьбе с терроризмом" об определении критериев и порядка признания организации террористической, перечня ограничений, применяемых к организациям, признанным террористическими, а также механизма обжалования принятого решения

До сентября 2021 года поручается разработка механизма возмещения ущерба, причиненного в результате террористических актов.

Также поручается проанализировать институциональный механизм координации деятельности субъектов борьбы с терроризмом, в частности путем уточнения задач и функций Антитеррористического центра при СБУ, оптимизации его структуры и штатной численности.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2020 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Тендер на выдачу лицензий состоится в конце 2021 года.

Напомним, в сентябре Кабинет министров одобрил план мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020-2022 годы. В плане есть мероприятия по внедрению технологии 5G.