"Какой мы хотим Украины?"

18 июля 2018 г. 17:01
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"Какой мы хотим Украины?" - такую ​​общенациональную дискуссию начал в Киеве, Львове, а теперь и в Харькове политик Роман Бессмертный, который еще и акцентирует внимание на том, что собирается баллотироваться в Президенты.

Роман Бессмертный, политик, вице-премьер-министр в 2005 г.:

Мій задум такий: провести виборчу кампанію. Зламати весь той хлам, який є, під назвою українська політична система, і вийти на зовсім інші засади і рельси формування політичної системи.

В частности, политик считает, что следует подготовить Конституционный акт, который должен стать ключом для создания иной модели государства.

Роман Бессмертный, политик, вице-премьер-министр в 2005 г.:

Нам треба проговорити спочатку цінності, інстутиційні речі. Виробити замовлення - що хоче людина, українець. Потім виписати це відповідними буквами, словами, відповідними інститутами конституційними. Щоб це була конституція, яка відображає ідею суспільства українського.

Роман Бессмертный предлагает в течение переходного периода, сроком до трех лет, провести содержательную глубокую конституционную дискуссию во главе с новоизбранным Президентом в формате Президент - парламент - общественность.

 

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