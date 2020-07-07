Кернес, Фельдман или Светличная? Местные выборы еще не стартовали – но город уже завален «политрекламой»

До старта местных выборов осталось три с половиной месяца и кроме действующего мэра о своих политических амбициях пока никто явно не заявляет. Оно и понятно, говорит политолог Антон Авксентьев, так как сейчас никто не знает правил игры, так как закона еще нет, ведь проголосовать за поправки в избирательный кодекс нардепы должны в течение нескольких недель.

Антон Авксентьев, политолог:

Судя по всему, не будет тех поправок о которых раньше говорили «Слуги народа» про выдвижение в двух третях региона. Это стало катализатором появления кучи именных партий, то есть, во всех регионах местная элита они стали создавать свои именные проекты. И вот мы видим, что в Харьковском регионе ну, судя по всему, будет три - это блок Кернеса, который уже активно ведет свою агитацию по всему городу, мы видим его рекламу, это Блок Светличной «Разом» и это «Народная инициатива» Александра Фельдмана, который по прежнему в переговорах с ОПЗЖ, но, судя по всему, он будет идти сам по себе.

Именно они единственные, по словам политолога, кто в состоянии хоть немного заставить Кернеса нервничать. И то, что мэр стартовал с кампанией уже сейчас, по мнению политолога, вовсе не свидетельствует о том, что мэр боится потерять кресло - в это же время он начал рекламировать себя и в 2015 .

Антон Авксентьев, политолог:

Самый неблагоприятный для него расклад и самый конкурентный сценарий этих выборов - это если Фельдман выдвигается от "За життя" и так же участвует Светличная, потому что, вот по сути, вот это только три фамилии - Кернес, Светличная и Фельдман, которые имеют именно личный рейтинг в Харькове.

Главная борьба в регионе развернется разве что за областной и городской советы. Перспективными, по мнению политолога, являются всеукраинские франшизы - это президентская «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа «За жизнь”. Другие же, по словам специалистов, на грани прохода - это прежде всего «Европейская солидарность» и многие партии патриотического лагеря, которым, чтобы пересечь 5-ти процентный барьер надо только объединяться, говорит Авксентьев. Относительно региональных проектов - в городе проходной, конечно, мэрский блок, а блок бывшей главы ХОГА Юлии Светличной имеет большую поддержку именно в области, и все же, по оценкам политолога, пройти в городе тоже есть шанс. Фельдману же, по словам Авксентьева, в этом году будет сложнее чем в 2015 году. Есть интрига с выдвижением кандидата в мэры от «Слуги народа». По словам политолога, это либо нардепы Бакумов или Мезенцева, или Роман Катеринчик, но у каждого из них мало шансов составить достойную конкуренцию Кернесу, в том числе, учитывая негативную динамику рейтинга президентской партии.

Антон Исаев, специалист по пиару, социолог:

В них об’єктивно немає стільки грошей, немає настільки медійного ресурсу і єдине, за що можна вхопити за Геннадія Адольфовича - це вхопити за те, що ви сказали якусь дану яскраву обіцянку і впіймати його на тому, що він її не виконав. Але Геннадій Адольфович ніколи не дає прямих обіцянок.

Геннадий Кернес же уже почти на каждом билборде, город буквально завален его мэмным образом, который, по словам пиарщика - очень удачный ход. Таким образом мэр вбивает в головы горожан, что Кернес и «Успешный Харьков» - одно целое и подобного в городе не было. В самом центре на площади Свободы их аж 5 - это три мультимедийные экраны и два билборда. Месяц размещения рекламы, к примеру, на том же мультимедийном экране обходится в несколько тысяч гривен.

- 10 секундный ролик, допустим, выход каждые 10 минут - это цена за месяц - 4300. – Девушка, я не знаю, мы не размещяем политические ролики, это во-первых, то есть, еще не сталкивались. - А все на этом экране - и Светличная, и ОПЗЖ, и Кернес. - Это социальные ролики, какие политические?

То что мэр фактически начал кампанию до ее начала, по словам координатора «Опоры» в городе Харькове Николая Зинченко, явно является досрочное агитацией. Впрочем, пока Кернес не является официально зарегистрированным кандидатом, а предвыборная компания не стартовала - нарушением это на законодательном уровне назвать трудно.

Николай Зинченко, координатор сети «Опора» г. Харьков:

Ну я би не сказав, що вона є соціальною - вона є політичною, тому що, по суті, це є реклама політичної партії. І коли вони розміщуються, скажімо так, на носіях зовнішньої реклами, тут нічого страшного по суті немає. Але до нас доходить інформація, що подібні плакати та листівки розміщуються, наприклад, в закладах освіти. Це, по суті, є порушенням закону про освіту ст.31, яка прямо забороняє розміщувати рекламу політичну в закладах освіти.

Такие политические плакаты от мэра можно увидеть не только в школах, но и в медучреждениях. Об этом свидетельствуют фото из социальных сетей. Поэтому про эти явные нарушения специалисты советуют сообщать в профильные департаменты и требовать, чтобы политагитация там больше не появлялась. Еще одной фишкой мэра являются парки и фонтаны, в общем - все то, что горожане могут видеть собственными глазами. На это мэрия денег не жалеет, более того, по словам антикоррупционщиков, к примеру, реконструкцию парка Победы начали еще до заключения договоров, вероятно, чтобы успеть до выборов.

Антон Авксентьев, политолог:

Парки всегда были его такой фишкой технологической и, наверное, прецедент с парком Горького, который он ставит себе в заслугу и считает своим имиджевым таким проектом, он ему подсказывает, что это заходит. Это работает, людям это нравится, поэтому у нас распределение средств в городском бюджете всегда, в первую очередь, на такие имиджевые проекты, а во вторую очередь, на ремонты теплосетей и какие-то такие более актуальные вопросы.

Кроме того, по информации с сайта НАЗК стало известно, что Геннадий Кернес уже перечислил почти два миллиона гривен в пользу своей политической партии.