Киев не признал Лукашенко легитимным президентом

Украина пополнила список стран, которые не признали законность президентства Александра Лукашенко.

Так называемая инаугурация Александра Лукашенко не делает его легитимным президентом Республики Беларусь. Об этом в среду, 23 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - отметил глава МИД.

Напомним, Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, что вызвало новую волну протестов в стране.

Кроме того, ряд государств (Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Германия, Канада, Польша и США) отказались признавать Лукашенко как легитимного президента.