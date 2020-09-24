Киев не признал Лукашенко легитимным президентом

24 сентября 2020 г. 9:00
Источник: Корреспондент.net
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Украина пополнила список стран, которые не признали законность президентства Александра Лукашенко.

Так называемая инаугурация Александра Лукашенко не делает его легитимным президентом Республики Беларусь. Об этом в среду, 23 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - отметил глава МИД.

Напомним, Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, что вызвало новую волну протестов в стране.

Кроме того, ряд государств (Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Германия, Канада, Польша и США) отказались признавать Лукашенко как легитимного президента.

 

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