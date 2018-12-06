Лидер РПЛ выбил потенциальный заказ для "Турбоатома" - 500 млн долларов!

При рассмотрении проекта бюджета на следующий год Олег Ляшко отстоял интересы харьковского «Турбоатома» и других отечественных предприятий.

Благодаря поправке Олега Ляшко к госбюджету, принятому Верховной Радой, власть сможет выдать госгарантии под покупку только украинских, а не импортных турбин Днестровской ГАЭС.

Потенциальный заказ гидроагрегатов для «Турбоатома» - до 500 млн долларов США. Это 5 лет полноценной работы для 3500 высококвалифицированных специалистов харьковского предприятия!

В Радикальной партии убеждены: власть должна давать работу своим гражданам. Поэтому Олег Ляшко очень возмутился, узнав, что государственная компания «Укргидроэнерго» планировала закупить китайские турбины вместо харьковских. Об этом даже был подписан международный меморандум на 500 млн долл США. в присутствии первого вице-премьер-министра экономики. Профинансировать это собирались, очевидно, за счет кредита под государственные гарантии Украины. Ведь соответствующую норму о госгарантиях на покупку гидротурбин заложили в Госбюджет-2019.

Олег Ляшко во время последнего визита на предприятие пообещал многотысячному коллективу "Турбоатома", что не позволит украсть у них рабочие места. Для этого провел поправку в Госбюджет, согласно которой госгарантии могут предоставляться исключительно под гидротурбины украинского производства.

«Кто должен поставлять турбины на Днестровскую ГАЭС, как не украинское предприятие, и зарабатывать на этом контракте, как не украинцы? Вместо этого, правительство обеспечивает работой наших зарубежных конкурентов, а украинцев обрекает на выезд в Польшу на заработки, потому что своим людям власть не может дать работу в Украине. Мы требуем пересмотреть это решение и дать заказ харьковскому «Турбоатому» на достройку турбин Днестровской ГАЭС на полмиллиарда долларов», - аргументировал свое требование Олег Ляшко.