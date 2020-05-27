Мэр Черкасс подал на Зеленского в суд и просит взыскать 1 грн за моральный ущерб

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко обратился в Печерский районный суд Киева для защиты чести и достоинства, сообщил его адвокат Денис Цыпин. Иск подали против президента Владимира Зеленского, который во время пресс-конференции по итогам года своего президентства назвал Бондаренко "бандитом".

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ", - заявил адвокат.

Цыпин заявил о том, что считает незаконным, когда президент называет кого-то "бандитом". По словам адвоката, Бондаренко просит взыскать 1 грн за моральный ущерб и "унижение чести, достоинства и деловой репутации".

Напомним, что во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал городского главу Черкасс Анатолия Бондаренко бандитом и популистом из-за решения преждевременного снятия карантина в регионе. По мнению президента Бондаренко ведет себя некорректно.

В частности, Зеленский сказал следующее: "Я не знаю даже, как говорить, когда у городского головы есть 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали – это народ, это право народа Украины. Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".