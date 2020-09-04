Местные выборы и выборы мэра Харькова - соревнования лиц или программ? Что прогнозируют эксперты

Выборы мэра Харькова состоятся вместе с другими местными выборами 25 октября 2020 и станут ярким событием, прогнозируют эксперты. Избирательная кампания стартует 5 сентября, а официально регистрировать кандидатов на местные выборы будут с 15 до 24 сентября.

Впрочем, основные фигуры на избирательной "шахматной доске" уже расставлены и начали игру.

Геннадию Кернесу, который будет представлять свой блок "Успешный Харьков", конкуренцию составит нардеп Александр Фельдман, которого продвигает ОПЗЖ и депутат горсовета и антикоррупционер Игорь Черняк, который сейчас баллотируется от блока Светличной.

Накануне стало известно, что пропрезидентскую силу, партию "Слуга народа" в битве за кресло мэра будет представлять действующий губернатор Алексей Кучер. Хотя до последнего обсуждалось, что вместо него на мэрские соревнования могут попасть нардепы Мария Мезенцева и Александр Бакумов.

Своих кандидатов представляют и другие политсилы, но главная борьба, говорят эксперты, будет продолжаться именно среди этих кандидатов.

Юлия Биденко, политолог

Такі вагові фігури в харьківській політиці решили йти, як Олександр Фельдман, який 10 років утримувався, більш ніж 10 років, коли конъюнктура була кращою. Безумовно, діючий міський голова, голова ХОДА. У цьому трикутнику буде цікаве змагання. Крім цього, проєвропейські сили знову поставили на активістів, й це тоже непогано, адже є запит від тих, хто втомився від політики, яка проводиться у Харкові останнім часом.

Для партий, говорит эксперт, мэрские выборы - это дополнительный повод получить телеэфиры и поднять свой рейтинг.

Для самих кандидатов - не только борьба за желанную должность, но и попытки защитить свои схемы, которые долгое время работали, или свой бизнес, партийная дисциплина и стратегия по созданию своего лобби в горсовете. Тем более, что в связи с последними поправками в избирательный кодекс они не рискуют остаться без должности.

Кандидатам в мэры разрешено избираться и по депутатским спискам. А вот избирателям, говорит эксперт, следует быть более внимательными.

Александра Щукина, координатор избирательного совета в Харькове

Будуть перегони саме облич, а не програм, тому що люди голосують за тих, кого вони знають, й голосують за впізнаваність, й вони вибирають переважно за гаслами на білбордах, це свідчить, нажаль, про необізнаність громадян та їх низьку політичну освіту.

Выбирая мэра или депутатов, следует не только всматриваться в глаза на портрете, но и помнить, насколько он верен своим обещаниям, вчитываться в его программу и задаваться вопросом, кто профинансировал его кампанию, считает эксперт, только тогда выбор будет более осознанным.