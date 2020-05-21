МИД выразил протест из-за принятия Болгарией декларации об административно-территориальной реформе в Украине

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принятием Народными Сборами Республики Болгария декларации об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарского сообщества.

Об этом сообщается на сайте МИД.

В министерстве подчеркнули, что вопросы административно-территориального устройства Украины принадлежат исключительно к компетенции украинских органов государственной власти.

"Для нас абсолютно неприемлемыми являются попытки вмешательства иностранных государств во внутренние дела Украины. Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформ на национальную самобытность этнических болгар Украины", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что защита прав и свобод представителей всех нацменьшинств является основоположным приоритетом органов власти Украины и совершается в соответствии к Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств от 1995 года.

"Вопрос относительного Болградского района будет решен согласно с украинским законодательством с учетом позиций местных жителей, в том числе болгарской общины", - добавили в министерстве иностранных дел.

Напомним, что парламент Болгарии выразил протест в связи с планами провести административную реформу, которая может разделить Болградский район Одесской области на несколько территориальных громад, где этнические болгары больше не будут большинством.