Минюст намерен закрыть в Украине тюрьмы и создать частные СИЗО

Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием пенитенциарной системы планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, а также создание частных СИЗО.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в ходе презентации планов министерства, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, в пенитенциарной системе накопилось много проблем: тех, кто находится в тюрьме, совсем не готовят к возвращению в общество.

Кроме того, огромной проблемой системы является коррупция.

Кроме этого, Малюська акцентировал внимание еще на трех важных целях - доступе заключенных к образованию и коррекционным программам, увеличении финансирования на медицину, питание и быт и заработной платы сотрудников.

"К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличение финансирования пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где тюрьме не заполнены. Другого выхода у нас нет", - сказал глава ведомства.

Министерство намерено создать надлежащие условия содержания осужденных путем создания временных тюрем и начала практики частных СИЗО.

"Мы планируем попробовать дать возможность работать частным СИЗО. По сути, это будет что-то вроде гостиниц, которые хорошо охраняются, где лица, у которых есть средства, смогут находиться и ожидать приговора суда. За счет этих средств частично мы сможем покрывать расходы и пребывание лиц, которые будут находиться в обычных СИЗО", - сказал глава Минюста.

Министр отметил, что пока это будет пилотный проект, чтобы увидеть, насколько эта бизнес-модель работает.

Если эксперимент окажется успешным, такая практика будет во всей Украине.

В декабре 2016 Министерство юстиции сообщало, что отдаст в частные руки здание Лукьяновского следственного изолятора в Киеве и Львовский СИЗО. Взамен будущие собственники этих зданий должны построить новые следственные изоляторы.