Сегодня, 11 декабря, началась первая сессия Харьковского областного совета 8 созыва. В повестке дня - протоколные вопросы. Новоизбранные депутаты примут присягу и выберут главу облсовета, а также его заместителей. На сессии огласят состав депутатского корпуса, выберут главу облсовета, заместителей. Кроме того, установят зарплату главе областного совета.

В состав областного совета нового созыва вошли депутаты от 5 партий: "Блок Кернеса - Успешный Харьков", "Оппозиционная платформа - За Жизнь", "Европейская Солидарность", "Слуга Народа", "Блок Светличной "Разом!"