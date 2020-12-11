Началась первая сессия Харьковского областного совета 8 созыва

11 декабря 2020 г. 10:16
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Сегодня, 11 декабря, началась первая сессия Харьковского областного совета 8 созыва. В повестке дня - протоколные вопросы. Новоизбранные депутаты примут присягу и выберут главу облсовета, а также его заместителей. На сессии огласят состав депутатского корпуса, выберут главу облсовета, заместителей. Кроме того, установят зарплату главе областного совета.

В состав областного совета нового созыва вошли депутаты от 5 партий: "Блок Кернеса - Успешный Харьков", "Оппозиционная платформа - За Жизнь", "Европейская Солидарность", "Слуга Народа", "Блок Светличной "Разом!"

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