Нардеп Дубинский просит лишить Абромавичуса гражданства Украины

Народный депутат Верховной Рады от фракции «Слуга Народа» Александр Дубинский просит Государственную миграционную службу Украины начать процедуру лишения гражданства Украины генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале Dubinsky.pro, опубликовав фото заявления главе Миграционной службы Максиму Соколюку, датированного 29 ноября.

«Айварас Абромавичус в 2014 году получил гражданство Украины, однако по состоянию на 26.11.2019 года не прекратил иностранное гражданство. На основании вышеизложенного прошу принять меры и начать процедуру прекращения гражданства Украины Айвараса Абромавичуса», - говорится в заявлении.

Айварас Абромавичус, который до этого возглавлял Министерство экономического развития и торговли Украины, 11 июля 2019 года возглавил наблюдательный совет «Укроборонпрома», а 30 августа он стал генеральным директором концерна.

Стоит заметить, что Айварас Абромавичус вопреки украинскому законодательству является гражданином Литовской Республики. Украинское гражданство Айварас Абромавичус получил в декабре 2014 года, ему его по упрощенной процедуре без надлежащих проверок предоставил бывший президент Петр Порошенко. Абромавичус тогда публично солгал, заявив, что, согласно литовскому законодательству, после получения иного гражданства, гражданство Литвы автоматически аннулируется.

Как известно, согласно украинскому закону «О гражданстве», одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является «предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательства прекратить иностранное гражданство (для иностранцев)».

Ранее СМИ писали, что генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус имеет двойное гражданство и незаконный допуск к государственным тайнам.