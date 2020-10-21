Народная забастовка в Беларуси: Тихановская говорит не ходить на работу и учебу с 26 октября

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила гарантии для тех, кто поддержит народную забастовку в Беларуси. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Она призвала людей не выходить на работу и учебу с 26 октября.

«Я поддержу каждого беларуса, который присоединится к общенациональной забастовке. Каждого – это значит, что ответственность рабочие разделят со студентами, предпринимателями, соседями по району, водителями, учеными, пенсионерами», - заявила лидер оппозиции.

Тихановская обещает всем бастующим поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы.

Если Тихановская придет к власти, она обещает, в частности, аннулировать все штрафы за неуплату коммунальных платежей; аннулировать судимости и административные штрафы; восстановить на службе потерявших работу; а также получить финансовые амнистии для тех, кто удерживался на работе выплатами по контрактам.

Как сообщалось, накануне Тихановская призвала силовиков до 25 октября встать на сторону народа.