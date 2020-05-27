Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину

Судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции из Германии в Украину бывшего народного депутата Александра Онищенко, которого подозревают в создании коррупционных схем, передает DW.

Отмечается, что решение об этом принято в среду, 27 мая. Судьи пришли к выводу, что сейчас нельзя установить, что уголовное преследование Онищенко в Украине осуществляется по политическим мотивам. В объяснении к постановлению судебного органа говорится, что "существует значительная вероятность" того, что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальных стандартов международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека и поэтому экстрадиция недопустима.

Напомним, что в феврале 2019 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем". Также 13 мая Высший антикоррупционный суд Украины начал рассмотрение по существу "газового дела", где упоминается Александр Онищенко. В Украине бывшего депутата подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

Перед этим суд попросил Украину предоставить "детальное описание" условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в СИЗО в Киеве. Но украинская сторона ответила лишь тем, что международными стандартами будут соблюдены. Этого оказалось мало судьям в Ольденбурге.

Так же судьи Высшего земельного суда Оденбурга отменили ордер об экстрадиционном аресте Онищенко.

В своем решении немецкие судьи сослались на доклад Европейского комитета по предотвращению пыток Совета Европы (СЕ), эксперты которого приехали в украиснкую тюрьму в 2017 году. После визита поготовили доклад, в котором эксперты комитета указали на "нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающих человеческое достоинство".

Напомним, в июле 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро отчитались о завершении досудебного расследования дела о хищении средств "Укргаздобычи". Основным подозреваемым по "газовому делу" является народный депутат-беглец Александр Онищенко. Тогда он не явился в прокуратуру для вручения обвинительного акта, и суд разрешил заочное производство в "газовом деле".

В ноябре прошлого года директор НАБУ Артем Сытник заявил о том, что Онищенко должны вернуть в Украину из Испании, где он проиграл все суды относительно обжалования экстрадиции.

Однако, в декабре подозреваемого задержали в немецком городе Аахен.

По данным следствия, Онищенко является организатором и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно завладели более 1,6 млрд гривень от реализации природного газа. В результате таких действий "Укргаздобыче" (100% акций принадлежат "Нафтогазу") нанесены убытки на сумму более 740 млн гривень.

Следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них – двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные – работники "Укргаздобычи", юрист, финансисты, руководители компаний.

Расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргаздобычей", началось в декабре 2015 года. В июле 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. На момент голосования он уже сбежал за границу. Сейчас он находится в национальном розыске.