Нет ручки – нет сессии. Подробности скандала под стенами горсовета

Под зданием горсовета десятки харьковчан начинают собираться в 9 утра. У них в руках - громкоговорители и плакаты, напротив центрального входа расставлены стулья. Активисты настаивают: они имеют право присутствовать на сессии горсовета наравне с депутатами и чиновниками, как представители громады.

Евгений Лисичкин, активист "Харьковского антикоррупционного центра"

Відкрита рада - головна тема. Болюча тема для харків`ян. Це доступ до пленарних засідань до сесії міськради. На жаль, багато років ситуація склалась вже багато років така, що харків’яни не можуть бути присутні на сесія харківської міськради.

У турникетов с десяток полицейских, столько же возле сессионного зала. На улице - еще больше. Документы у депутатов и журналистов, которые успели попасть внутрь, проверяют несколько раз, не только у входа в мэрию, но и на этажах. Тем временем собравшиеся активисты пытаются пройти через кордон правоохранителей. Но дверь центрального входа закрыта изнутри, а дверные ручки - вообще отсутствуют.

Відкрийте раду! Відкрийте раду! Відкрийте раду!

Дмитрий Булах, глава "Харьковского антикоррупционного центра"

Харьковский горсовет опять показал чудеса изобретательности и открутил просто ручки входных дверей горсовета и даже депутаты горсовета не понимают. Как попасть в сессионный зал, собственно. Не говоря уже о жителях, которые тоже хотели бы там присутствовать.

Входы в мэрию с других сторон тоже оказываются закрыты и в оцеплены правоохранителями. Вместе с активистами и журналистами на улице - все депутаты от фракции "Самопоміч", уверяют, тоже не могут попасть на сессию.

Игорь Черняк, депутат Харьковского городского совета

Сейчас происходит преступление, ч.1 ст. 351 "перешкоджання дяільності депутата місцевої ради" потому что не пускают внутрь. Я ж туда не просто так семечки поплевать пришел.

Представители харьковской громады стали требовать активного участия в заседаниях горсовета во время Майдана. Тогда они пытались не только прорваться в зал заседания, куда депутаты, чиновники и приглашенные попадали лишь по спискам, но и провести народную люстрацию. Некоторые из избранников этой участи не избежали, и оказались в мусорных баках. Под давлением общественности, председательствующему пришлось согласиться с участием в заседаниях активистов, исполнением национального гимна в начале заседаний и даже создать рабочую группу по изменению регламента. Но ажиотаж утих вместе с революцией, и своим правом на присутствие в зале все чаще продолжали пользоваться представители общественных организаций близких к мэрии. Новый всплеск недовольства, вызванный закрытостью харьковского горсовета, произошел в июне, когда входная дверь в день заседания оказалась неожиданно заблокированной. Это совпало с попыткой пройти в зал Андрея Лесика, хотя чиновники утверждали - просто потерялись ключи. Вместе с Лесиком в здание своевременно не смогли попасть представители общественности и некоторые депутаты. Двери были разблокированы лишь после личного распоряжения мэра, а полиция открыла уголовное производство по статье "Препятствование депутатской деятельности". Правда, подозрения по нему пока никому так и не были предъявлены. Но если в июне депутатами и активистам удалось взять дверь практически штурмом, и пройти как в здание, так и в сессионный зал, на этот раз охрана непреклонна. Двери остаются закрытыми, а Геннадий Кернес хоть и говорит, что осведомлен о ситуации под стенами мэрии, в полном удовлетворении начинает и проводит сессию чуть более чем за час. Избежав и критики, и неудобных вопросов.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Фракция "Самопоміч" которая сейчас участвует в проходе в здание Харьковского городского совета будут завтра обвинять кого-либо, то здесь находятся депутаты других фракций, спокойно которые зашли и никто им не мешал, поэтому думаю, что мы не будем их ждать, будем работать

Кроме того, Кернес подчеркнул, что депутаты настаивали на прохождении внутрь горсовета только вместе с активистами, однако для многих представителей общественности места в зале не нашлось, поскольку, по словам градоначальника, он не позволяет разместить всех желающих.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Согласно регламента Харьковского городского совета необходимо написать обращение для того, чтобы находиться во время сессии Харьковского городского совета в зале. Мы получили 56 обращений, 20 было удовлетворено, 36 - было отказано. Весь ресурс свободных мест в зале был востребован.

Депутаты, которые остались в этот раз вместе с активистами за дверью, заявили о намерении написать заявления в полицию.