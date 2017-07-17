Обнародованы данные о снижении преступности в Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал материалы Национальной полиции о работе за 6 месяцев 2017 года, в которых говорится о снижении преступности в Украине.

"Снижение уровня преступности по группам преступлений составляет от 10% до 22% - по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - отметил он в фейсбуке.

Снизилось, в частности, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними - на 5%; совершенных в отношении несовершеннолетних - на 24%.

Выросла и раскрываемость преступлений.

"В сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрываемости преступлений составляет от 87% по умышленным убийствам до 93% по нанесению тяжких телесных преступлений", - отметил министр.

Уровень раскрываемости преступлений в сфере хозяйственной деятельности вырос на 22%, в сфере служебной деятельности - на 53%, в сфере использования бюджетных средств - на 16%.

Направлено в суд протоколов о нарушении антикоррупционного законодательства в 4 раза больше, чем за первое полугодие прошлого года; направлено в суд актов о правонарушениях с признаками уголовного преступления - в 1,5 раза больше; направлено в суд обвинительных актов по факту злоупотребления властью или служебным положением - в 2,5 раза больше.

При этом Аваков все еще считает уровень преступности в Украине недопустимо высоким для цивилизованной европейской страны, но доволен тенденцией к снижению уровня преступности, росту раскрываемости и улучшению качества работы системы полиции.

Напомним, в конце мая о том, что уровень преступности в Украине начал снижаться, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. Позже он привел статистические данные о падении уровня преступности.