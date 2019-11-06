Один танк для ВСУ с 2009 года: Зеленский шокирован статистикой танкостроения на заводе им.Малышева

06 ноября 2019 г. 14:35
Автор: Алина Тюхай
30 просмотров

В Украине на Заводе имени В. А. Малышева с 2009 года построили для Вооруженных сил Украины всего 1 танк. 

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе обсуждения вопросов, связанных с предприятиями «Укроборонпрома», во время рабочего визита в Харьков.

«Мы были на легендарном заводе Малышева, увидели, что там происходит. Вы знаете, я в шоке от того, что касается статистики», - сказал президент.

Как рассказал Зеленский, ссылаясь на информацию от директора завода, с 2009 года для ВСУ на заводе был создан всего один танк.

«Один танк для ВСУ. А статистика такова, что с советских времен строили 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?», - отметил президент.

По мнению Зеленского, по данному вопросу премьер-министр Украины должен собрать весь Кабинет Министров и представителей правоохранительных органов.

"Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, чего, сколько танков, почему мы для кого-то - для Таиланда делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим, и ничего не летает? ", - отметил он.

 

Видео: 

Зеленский в Харькове. Представление нового главы ХОГА

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.