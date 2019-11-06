Один танк для ВСУ с 2009 года: Зеленский шокирован статистикой танкостроения на заводе им.Малышева

В Украине на Заводе имени В. А. Малышева с 2009 года построили для Вооруженных сил Украины всего 1 танк.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе обсуждения вопросов, связанных с предприятиями «Укроборонпрома», во время рабочего визита в Харьков.

«Мы были на легендарном заводе Малышева, увидели, что там происходит. Вы знаете, я в шоке от того, что касается статистики», - сказал президент.

Как рассказал Зеленский, ссылаясь на информацию от директора завода, с 2009 года для ВСУ на заводе был создан всего один танк.

«Один танк для ВСУ. А статистика такова, что с советских времен строили 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?», - отметил президент.

По мнению Зеленского, по данному вопросу премьер-министр Украины должен собрать весь Кабинет Министров и представителей правоохранительных органов.

"Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, чего, сколько танков, почему мы для кого-то - для Таиланда делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим, и ничего не летает? ", - отметил он.