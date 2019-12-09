ОПЗЖ в Харькове возглавил подозреваемый в госизмене соратник Медведчука – СМИ

Харьковскую городскую организацию партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" возглавил бывший депутат городского совета Андрей Лесик, подозреваемый в государственной измене. Он также является главой городского отделения пророссийской организации "Украинский выбор" Виктора Медвечука.

Партийное собрание состоялось в Харькове вечером в воскресенье, 9 декабря. На мероприятии присутствовали кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и его соратник по парламентской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Вадим Рабинович.

Кандидатуру Лесика, выдвинутую Медвечуком, члены съезда поддержали единогласно.

"Мои цели вы все знаете - они совпадают с нашей партией. Самая большая моя мечта - чтобы мы жили в мире... Я всегда говорил, что мы - русские и украинцы - братские народы. Всегда были и будем. Я горжусь тем, что не сломался ни в 2014, ни в 2015, ни в 2017 году", - заявил новоизбранный глава городской организации партии Медведчука.

"Городскую ячейку ОПЗЖ вскоре возглавит Андрей Лесик, "медведчуковец" со стажем, которого мэр Харькова Геннадий Кернес в 2016 году изгнал из горсовета", - писал в своем материале Сергей Жуков.

В мае 2016 года горсовет проголосовал за лишение Андрея Лесика депутатского мандата, а в октябре следующего года его силой выводили из сессионного зала.

Главу харьковского отделения пророссийского движения "Украинский выбор" Андрея Лесика 15 декабря 2017 года сотрудники СБУ задержали в Луганской области и доставили в Харьков. В тот же день суд арестовал его без права внесения залога.

7 марта 2018 года суд отпустил Лесика на поруки близкого к Виктору Медведчуку депутата Василия Нимченко (фракция "Оппозиционный блок").

19 марта 2019 года Апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а 25 апреля подозреваемого освободили под личное обязательство.

Лесику инкриминировали ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти). Его также обвиняют в оказании сопротивления сотруднику СБУ при задержании и нанесении ему легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 342 и ч. 2 ст. 345 УК).

Напомним, как сообщалось, областную организацию ОПЗЖ возглавил бывший глава президентской администрации Петра Порошенко Игорь Райнин, обойдя народного депутата Александра Фельдмана. Будучи главой Харьковской ОГА и Администрации президента, Райнин оставался депутатом областного совета.