Первая сессия без мэра: депутаты изменили Регламент

Сегодня на сессии Харьковского горсовета, кроме вопросов принятия бюджета на 2021 год и правок к предыдущему, депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в Регламент, в связи с отсутствием новоизбранного головы Геннадия Кернеса.

Планируется, что в случае принятия соответствующих изменений проводить дальнейшие заседания без участия мэра.

Однако депутат горсовета Игорь Черняк заявил, что такие изменения к Регламенту незаконны, так как нельзя без присяги мера проводить сессии и выбирать секретаря.

Секретарь горсовета Александр Новак ответил Черняку, что закон дает право депутатам самостоятельно определять регламент:

«Это Вы манипулируете законом о самоуправлении, потому что закон даёт право депутатам определить регламент, как проводить сессии», - заявил он.

Затем данный вопрос был поставлен на голосование и принят.

За изменение Регламента проголосовали 53 депутата, против были 7, воздержалась двое.

Напомним, данные изменения предлагают, чтобы в случае уважительной причины, например, болезни, сессия горсовета была проведена без мэра Харькова Геннадия Кернеса, а председательствующим был избран секретарь горсовета.