Последствия референдума в Каталонии: за месяц регион потерял 15 тысяч рабочих мест

04 ноября 2017 г. 12:42
Источник: Новое время
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За октябрь Каталония потеряла наибольшее количество рабочих мест из всех 17 автономных регионов Испании из-за напряженной политической ситуации вокруг референдума о независимости региона.

Об этом сообщает Reuters  со ссылкой на данные статистики Министерства занятости и социального обеспечения Испании.

На фоне политического кризиса регион за месяц потерял около 15 тысяч рабочих мест. Таким образом, уровень безработицы возрос на 3,68%.

Более двух тысяч компаний перевели свои штаб-квартиры в другие районы Испании из-за опасений остаться за пределами общего рынка Европейского Союза, в случае независимой Каталонии.

В  целом уровень безработицы в Испании в октябре увеличился на 58 тысяч человек.  Всего без работы пока остаются около 3,5 млн жителей страны.

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