Последствия референдума в Каталонии: за месяц регион потерял 15 тысяч рабочих мест

За октябрь Каталония потеряла наибольшее количество рабочих мест из всех 17 автономных регионов Испании из-за напряженной политической ситуации вокруг референдума о независимости региона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные статистики Министерства занятости и социального обеспечения Испании.

На фоне политического кризиса регион за месяц потерял около 15 тысяч рабочих мест. Таким образом, уровень безработицы возрос на 3,68%.

Более двух тысяч компаний перевели свои штаб-квартиры в другие районы Испании из-за опасений остаться за пределами общего рынка Европейского Союза, в случае независимой Каталонии.

В целом уровень безработицы в Испании в октябре увеличился на 58 тысяч человек. Всего без работы пока остаются около 3,5 млн жителей страны.