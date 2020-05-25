Представителей ОПЗЖ обвиняют в госизмене: открыто дело

25 мая 2020 г. 15:51
Источник: Укринформ

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора внести сведения о совершении представителями "Оппозиционной платформы - За жизнь" государственной измены из-за их визита в Госдуму РФ в марте. Об этом сообщила депутат из фракции "Голос" Соломия Бобровская в Facebook.

"Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены. Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы?" - написала Бобровская.

Депутат добавила, что следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления". Бобровская заявила, что через 24 часа ожидает от ОГП сведения о номере производства, а также эффективного расследования.

Как сообщалось, в марте делегация украинских народных депутатов от "Оппозиционного платформы - За жизнь" встретилась с депутатами Государственной думы России в Москве. В партии заявили, что стороны обсуждали создание "парламентского измерения нормандского формата" в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция", созданного в Верховной Раде 12 ноября 2019 года.

 

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