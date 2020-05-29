Премьер-министр задекларировал земельные участки, дом и более $200 тысяч наличных

Шмыгаль задекларировал земельный участок площадью 2200 кв. м в Хороснице на Львовщине, владелицей 100% этого участка является его жена. Также супруга главы правительства имеет жилой дом площадью 215,9 кв.м во Львове, земельный участок площадью 151 кв.м во Львове , является совладелицей (ей принадлежат 25%) земельного участка во Львове площадью 458 кв.м., а также нежилое помещение в Каменке-Бугской на Львовщине площадью 417,2 кв.м.. Кроме того, у супруги Шмыгаля есть автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

В 2019 году премьер-министр получил более 3 млн 379 тысяч гривень зарплаты, из которых 2 млн 233 тысяч гривень заработал на Бурштынской ТЭС АО ДТЭК Западэнерго, 925 тыс. гривень - в ООО "ДТЭК Востокэнерго", почти 230 тыс. гривень - в Ивано Франковский ОГА. Супруга получила в прошлом году 25 тысяч гривень социальных выплат.

Глава правительства владеет наличными средствами на сумму 155 тысяч долларов США, а супруга - 80 тыс. долларов США. В банке Шмыгаль хранит более 86 000 гривень, а на банковском счете его дочери значится 6 000 гривень.

Как сообщалось, 17 марта вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», согласно которому в 2020 году был продлен до 1 июня срок подачи ежегодных деклараций и деклараций после освобождения.