Президент Польши заразился коронавирусом

24 октября 2020 г. 10:50
Источник: ZN.UA
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Президент Польши Анджей Дуда получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский в Twitter.

По его словам, Дуда чувствует себя хорошо.

"Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", — написал господин Спихальский.

Отметим, что в Польше с начала пандемии выявлено более 214 тысяч зараженных, более 4 тысяч умерли.

23 октября правительство ввело новые меры по борьбе с COVID-19. На две недели закрываются заведения общепита, они смогут работать только навынос. Школьники с четвертого класса переходят на дистанционное обучение. Также запрещено собираться более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе.

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