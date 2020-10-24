Президент Польши заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский в Twitter.

По его словам, Дуда чувствует себя хорошо.

"Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", — написал господин Спихальский.

Отметим, что в Польше с начала пандемии выявлено более 214 тысяч зараженных, более 4 тысяч умерли.

23 октября правительство ввело новые меры по борьбе с COVID-19. На две недели закрываются заведения общепита, они смогут работать только навынос. Школьники с четвертого класса переходят на дистанционное обучение. Также запрещено собираться более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе.