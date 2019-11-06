Президент представил нового главу Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 6 ноября, прибыл в Харьков с рабочей поездкой, находясь на Харьковском авиационном заводе, представил нового главу Харьковской областной государственной администрации. Им стал Алексей Кучер – харьковский адвокат и нардеп от «Слуги народа».

«Хочу представить нового председателя Харьковской областной госадминистрации - Алексея Владимировича Кучера. Приветствую Вас, Алексей! Пока поздравляю, а по результатам - увидим », - сказал Зеленский, обращаясь к новому руководителю области.

А предшественницу Кучера – Юлию Светличную президент поблагодарил за "мощную работу".

Напомним, кандидатуру Алексея Кучера на должность главы Харьковской ОГА Кабмин согласовал 20 октября.

А за две недели до этого Кучер подал декларацию как кандидат на должность главы ХОГА две недели назад.