Приезд Дениса Шмыгаля в Харьков. Что сказал премьер-министр Украины на ХАЗе?

Самолет Ан-74 ТК 200 прилетел на Харьковский авиационный завод из Туркменистана на техническое обслуживание. Этот самолет-трансформер может перевозить и пассажиров, и грузы, сиденья в салоне убираются. Такие делали только в Харькове, всего было выпущено около 60 таких железных птиц, но больше десяти лет на ХАЗе уже не занимаются их серийным производством:

Владимир Безвесильний, начальник эксплуатационные-ремонтного цеха

Они летают на территории везде и всюду, летали при Советском Союзе еще, ну, и сейчас. - Сейчас заказывают вот именно такой? - Сейчас практически у нас заказов нет, вы можете пройти по цехам и посмотреть, сколько самолетов стоит, фюзеляжей и готовы к продаже , а заказчика нет пока…

А этот АН-74 стоит в цехе в недоделанном состоянии более двух лет. Чтобы ему встать на крыло, нужно несколько месяцев. Но увидит ли он небо, не известно, говорит Петр Назаренко.

Петр Назаренко, начальник БТК по контролю за производством

Ні один президент нічого не допомагав, нікому воно вже не нужно, наверно. Жалко. Такий самолет, який усі просять, його, у нас єсть покупці - туркмени, Казахстан, Лівія, Єгипет, кажуть – ми б брали, брали ці самолети.

Отсутствие заказов на авиапредприятии и задолженность по зарплате - главные проблемы, которые привели премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Харьков. Он сообщил, что будет создана рабочая группа, которая в течение трех недель должна разработать план реанимации завода. Чтобы найти средства на развитие и закупку комплектующих, привлекут министерство финансов. Далее будут способствовать экспорту. Вопрос зарплаты не решится "завтра", отметил Шмыгаль, поскольку долг - почти 230 миллион гривен, однако его будут решать:

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Крок номер один – забезпечити регулярну стабільну виплату заробітної плати поточної і ми це на нараді проговорювали. Далі, наступний механізм, через або зміни до закону, або інші фінансові механізми, через механізм створення державної лізингової компанії і фінансування, відповідно, з цих коштів буде відбуватися погашення боргу із заробітної плати

Авиастроительную отрасль выведут из подчинения государственного концерна "Укроборонпром", - сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Харьковский авиационный завод и другие авипидприемства, а также предприятия, работающие на космос, объединят в отдельный холдинг:

Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Трансформация державного концерну «Укроборонпром» буде полягати в тому, що ми реально отримаємо дві управляючі холдингової кампанії, державні, одна з яких буде зосереджена на функціях оборонних галузей, а авіацію ми хочемо разом з космосом перевести до державної холдингової компанії "Аерокосмічні системи України

Также во время визита в Харьков премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в концессию отдавать Харьковский авиазавод не собираются, главное - в этом году наполнить портфель заказов и разблокировать работу предприятия.