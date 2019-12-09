Путин и Зеленский проводят свою первую двустороннюю встречу

Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

"Сейчас началась встреча двух глав государств. После этого возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Офиса президента Украины в соцсети Facebook в понедельник.

Переговоры лидеров двух стран проходят после саммита в "нормандском формате". Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

Протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.