Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - Bloomberg

На закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля президент России Владимир Путин сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников совещания. В частности, Путин предложил провести референдум среди местных жителей оккупированного Донбасса по статусу региона. Все это должно пройти под эгидой международного сообщества.

По данным издания, Путин согласился не упоминать идею о референдуме на пресс-конференции после встречи, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию, отметив лишь, что по Донбассу "обсуждались некоторые новые идеи", которые "будут прорабатываться". "Хотя Путин охарактеризовал предложение как такое, что поможет положить конец четырехлетнему конфликту в Украине, [Трампу] будет тяжело "продать" референдум Украине и ее сторонникам в Европе", - пишет Bloomberg.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп считает аннексию Крыма незаконной, но для РФ это "вопрос закрыт". "Позиция президента Трампа известная - он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма к РФ. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, уставом ООН. Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все", - сказал Путин.