Рада отклонила законопроект о Бюро финансовых расследований

Верховная Рада отклонила законопроект №1208-2 о Бюро финансовых расследований, принятый в первом чтении в октябре 2019 года.

За это проголосовали 253 депутатов.

Причиной для отзыва законопроекта стал негативный вывод профильного комитета и главного юридического управления. В то же время в оппозиции заявили, что создание финансовой полиции все равно должно быть приоритетом для Верховной Рады.

"Этот орган критически необходим. Дискуссия относительного того, кто будет назначать председателя, в принципе уже четко установлена в решении Конституционного Суда - руководителей центральных органов власти, и правоохранительных в том числе, должен назначать Кабинет министров", - сказал по этому поводу нардеп Ярослав Юрчишин из "Голоса".

По данным "НВ", отказ от законопроекта связан с тем, что президент Владимир Зеленский считает, что Бюро финансовых расследований должно быть подконтрольно Офису президента, а не Минфину, как раньше было прописано в законопроекте.

Напомним, БФР должно было стать новым центральным органом исполнительной власти, задачей которого должно было стать расследование преступлений в сфере финансов и смежных сферах.

Напомним, что финансовую полицию под названием Служба финансовых расследований планировали создать еще в 2017 году, но реформа была остановлена президентом Петром Порошенко. Он хотел создать вместо этого Национальное бюро финансовой безопасности, но Рада эту идею не поддержала.

В 2019 году новая власть вернулась к идее создания финансовой полиции, и в начале октября в первом чтении был принят закон о создании Бюро финансовых расследований.