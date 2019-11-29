Райнин прокомментировал свой переход в ОПЗЖ

29 ноября 2019 г. 10:05
Источник: Новое время
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Экс-глава Администрации президента времен Петра Порошенко Игорь Райнин прокомментировал свой переход в Оппозиционную платформу - За жизнь во время диалога с представителями Нацдружин, которые пришли в его офис с «предупредительным» визитом.

Один из активистов спросил Райнина: «Каким образом Вы оказались по ту сторону баррикады?»

Тот ответил: «Это мое право».

На замечание активистов, ОПЗЖ - это «пророссийская партия», Райнин ответил, что не считает данную политсилу такой.

«Кто здесь пророссийски заинтересован? Я повторяю вам то, что я говорил тысячу раз. Крым и Донбасс - это Украина», - заявил он.

Напомним, о назначении Райнина главой харьковской ячейки партии Оппозиционная платформа - За жизнь стало известно 27 ноября.

Бывший глава Харьковской ОГА, Райнин работал главой АП с августа 2016 .

 

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