 

Россия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса

17 сентября 2019 г. 14:59
Источник: LB.ua
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Россия ускорила процесс предоставления российского гражданства жителям оккупированных районов Донбасса перед переговорами в "нормандском формате", как сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины. 

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил РФ принимает меры для ускорения т.н. "паспортизации" населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ", - говорится в сообщении.
 
В частности, с 1 октября в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке. ГУР заявляет, что увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.
 
"Таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации "минских соглашений" и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины", - сказано в сообщении.
 
Стоит отметить, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться уже в конце сентября - начале октября.

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