Случайная перестрелка или покушение на АТОшника? Подробности ранения парня около железной дороги

Сообщение о том, что в медицинское учреждение доставили 23-летнего мужчину проникающим ранением ноги, в местный отдел полиции поступило от врачей.

Олена Полещук, заместитель гл. врача по мед. части больницы скорой и неотложной помощи

В настоящее время пациент находится на лечении в нашей больнице. Жизни пациента ничего не угрожает. Есть перелом кости нижних конечностей. Он находится под наблюдением врачей.

Инцидент произошел в Основянском районе во второй половине дня в воскресенье. В беседе с журналистом, пострадавший объяснил, что находился по личным делам около железнодорожной станции Новожаново.

Идя к остановке, он сначала даже не заметил, как ему преградили дорогу трое неизвестных. Они вышли из кустов, были одеты в черное, на голове балаклавы - это то, что парень сумел разглядеть, прежде чем один из неизвестных выстрелил в него. Пуля попала в ногу и прошла насквозь. Парень уверен, что стреляли в него из огнестрельного оружия. В этом, уверяет, он разбирается так проходил срочную службу и успел повоевать в зоне проведения антитеррористической операции в составе войск Нацгвардии. Недавно демобилизовался. Однако АТОшник не связывает нападение с личными кофликтами. Предполагает, что скорее всего, его с кем-то перепутали, так как слышал, что один из злоумышленников крикнул: "Откуда ты знал, что мы здесь?». Жители близлежащих домов и сотрудники железнодорожной станции о событии не говорят, хотя и признают, что нападение произошло именно здесь.