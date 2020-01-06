СМИ опубликовали имена 44 человек, которых Украина отдала РФ в рамках обмена (список)

СМИ опубликовало имена 44 человек, которых Украина отдала в рамках обмена
«Слідство.Інфо» опубликовало имена 44 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря.
Издание сообщило, что в первый материал вошли имена тех, кто подозревался в терроризме на территории свободной части страны.
Кроме того, в публикации названы 17 иностранцев, которые обвинялись в тяжких преступлениях, но были отпущены в рамках обмена. Большинство из этих людей - граждане Российской Федерации.
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Эдуард Бондаренко
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убийство контрразведчика Хараберюша
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Сергей Пастухов
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убийство контрразведчика Хараберюша
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Аббасов Рустам Нуридин Оглы
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подготовка теракта в Мариуполе
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Сергей Петриков
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подготовка теракта в Мариуполе
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Марина Ковтун
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теракт в пабе "Стена"
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Вячеслав Чумак
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теракты на железной дороге возле Харькова
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Владимир Дворников
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взрыв на шествии достоинства в Харькове
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Сергей Башлыков
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взрыв на шествии достоинства в Харькове
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Виктор Тетюцкий
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взрыв на шествии достоинства в Харькове
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Игорь Джадан
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участник харьковского антимайдана, обвинялся в теракте, сепаратизм
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Вячеслав Евтухов
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"харьковские партизаны"
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Сергей Веселов
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"харьковские партизаны"
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Дмитрий Волошко
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"харьковские партизаны"
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Константин Калашников
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взрыв моста на железной дороге в Одесской области
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Владислав Долгошея
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взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях
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Руслан Долгошея
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взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях
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Николай Казанский
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взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях
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Олег Мазур
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взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях
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Николая Селятенко
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взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях
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Николай Дубина
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взрыв на железной дороге в Запорожской области
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Катерина Фотьева
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серия терактов в Одессе
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Александр Шевцов
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серия терактов в Одессе
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Игорь Удовенко
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серия терактов в Одессе
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Евгений Подмазко
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серия терактов в Одессе
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Владимир Грубник
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взрыв возле одесской СБУ
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Мирослав Мельник
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взрыв автомобиля в центре Одессы
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Николай Рубан
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принес бомбу в банке с медом на украинский блокпост
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Валерий Гратов
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российский полковник, "друг" Моторолы и Гиви
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Лариса Чубарова
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российская террористка "Тереза"
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Александр Дакар
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российский киллер, пытавшийся убить Амину Окуеву и Адама Осмаева в 2017 году
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Руслан Гаджиев
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российский боевик
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Олег Даронин
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российский боевик
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Владислав Макаров
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российский шпион
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Шамиль Мулиев
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российский боевик
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Сергей Петров
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российский боевик
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Мурат Джимиев
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россиянин, попытка теракта возле Верховной Рады в 2017 году
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Василий Кусакин
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российский боевик
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Николай Покусаев
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российский боевик
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Евгений Шаталов
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российский боевик
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Максим Сливко
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россиянин, попытка теракта в Киеве в 2015 году
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Анатолий Бусыгин
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россиянин, убийство в Мариуполе
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Дмитрий Новиков
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белорусский боевик
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Олег Ткачук
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белорус, участник событий 2 мая в Одессе
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Рафаэль Лусварги
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бразилец, воевал за «ДНР»
Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.