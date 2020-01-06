СМИ опубликовали имена 44 человек, которых Украина отдала РФ в рамках обмена (список)

СМИ опубликовало имена 44 человек, которых Украина отдала в рамках обмена

«Слідство.Інфо» опубликовало имена 44 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря.

Издание сообщило, что в первый материал вошли имена тех, кто подозревался в терроризме на территории свободной части страны.

Кроме того, в публикации названы 17 иностранцев, которые обвинялись в тяжких преступлениях, но были отпущены в рамках обмена. Большинство из этих людей - граждане Российской Федерации.

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Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.