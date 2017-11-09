Собчак поддержала санкции США против России

09 ноября 2017 г. 11:44
Источник: РБК - Украина
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Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак заявила, что поддерживает санкции США против России.

Об этом она сказала в эфире одного из американских телеканалов, сообщает DW.

Так, Собчак отметила, что поддерживает санкции против олигархов, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным. Вместе с тем, она считает неправильным, что российские студенты не могут получить американские визы.

"Это несправедливо по отношению к ним. Почему нужно наказывать россиян за политику человека, которого они не поддерживают и который не позволяет нам провести честные выборы...Путин - это не Россия", - заявила она.

По словам Собчак, необходимо разделять российские власти и обычных россиян. "Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые были созданы. Мы нарушили международное законодательство. Согласно международному праву, Крым принадлежит Украине. Это очень важно, и я хочу это подчеркнуть", - сказала он.
 

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