Строительство нового онкологического центра: Харькову нужна финансовая поддержка от государства

Во время рабочего визита Президента Владимира Зеленского на Харьковщину глава ХОГА заручился его поддержкой в вопросе строительства нового онкологического центра в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Алексей Кучер рассказал Владимиру Зеленскому о масштабном проекте строительства, отметив, что его реализация требует финансовой поддержки на государственном уровне.

«Это очень серьезный проект. Я уже трижды встречался по этому поводу с премьер-министром. Когда он был на Харьковщине с визитом, мы договорились, что он будет инициировать выделение 55 млн грн на начало работ. После того, как в Харькове был министр здравоохранения Степанов, этот вопрос также поднимался. Проект центра был разработан в 2018 году, с 2019-го начали строить. Выделили первые средства, чуть более 40 млн грн, сделали фундамент первой очереди - и все», - сообщил глава Харьковской ОГА.

Он отметил, что в настоящее время смета проекта составляет в среднем 2,2 млрд грн.

«Мы разбили реализацию проекта на очереди. До 2023 года при нормальном финансировании мы завершим строительство», - рассказал Алексей Кучер Президенту.

Владимир Зеленский заверил, что проект получит поддержку и соответствующее финансирование от государства.

«У нас сейчас много объектов по стране, которые я называю «мусором». Это то, что было начато в предыдущие годы и не достроено. Мы все такие принципиальные учреждения по Украине - достроим. Я вас уверяю. Сейчас мы поймем, какие средства нужны, почему сроки строительства - до 2023 года: из-за того, что это большой проект, или из-за денег. Если из-за денег, то мы ускорим финансирование. Все, что касается центров медицинских, больниц, школ, - мы сейчас все ускоряем», - сказал Владимир Зеленский.

Вопрос строительства онкологического центра сегодня также будут рассматривать на совещании с участием Главы государства, руководства онкоцентра, представителей строительных организаций и других причастных к реализации проекта.