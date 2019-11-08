Суд ООН встал на сторону Украины в споре с Россией: обнародовано решение по делу

Международный суд ООН на заседании в пятницу, 8 ноября, объявил о решении отклонить возражения России по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействии финансированию терроризма в разбирательстве с Украиной.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск против России о нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Суд пришел к заключению, что возражения РФ относительно юрисдикции по конвенции о противодействии финансированию терроризма не могут быть признаны", - заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

Решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое.

Суд ООН выносил решение не по существу жалобы Украине, а предварительное - относительно юрисдикции, то есть возможности применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в отношении событий на Донбассе.

Также на рассмотрении находится жалоба о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд отклонил возражения России, которая требовала от суда закрыть дело и утверждала, что эта конвенция неприменима в отношении ее помощи сепаратистам Донбасса.

Таким образом, в дальнейшем Суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Кроме того, суд ООН отклонил аргументы РФ в отношении жалобы Украины о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд ООН выносил решение о юрисдикции, то есть о возможности применения этой конвенции в отношении дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

Так, решение суда размещено на 50 страницах. Судья Абдулкави Ахмед Юсуф оглашал решение более 55 минут.

В своем решении, которое "является окончательным, безапелляционным и обязательным для сторон", как отмечают в инстанции, суд:

- отклонил тринадцатью голосами против трех предварительное возражение Российской Федерации о том, что Суд не обладает юрисдикцией на основании пункта 1 статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

- тринадцатью голосами против трех пришел к выводу о том, что на основании пункта 1 статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма он обладает юрисдикцией для удовлетворения требований, выдвинутых Украиной в соответствии с этой Конвенцией;

- отклоняет пятнадцатью голосами против одного предварительное возражение Российской Федерации о том, что Суд не обладает юрисдикцией на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

- единогласно отклоняет предварительное возражение, выдвинутое Российской Федерацией в отношении приемлемости Заявления Украины в отношении требований в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

- признает, пятнадцатью голосами против одного, что на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации он обладает юрисдикцией для удовлетворения требований, выдвинутых Украиной в соответствии с этой Конвенцией, и что заявление в отношении этих требований является приемлемым.