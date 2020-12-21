Тело Кернеса доставили частным самолетом из Берлина в Харьков

21 декабря 2020 г. 20:12
Источник: ТСН
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В 19:24 в харьковский аэропорт прибыл частный самолет, который доставил из Германии тело Геннадия Кернеса.

Встретить борт из Германии пришло высшее руководство города. В частности, исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, экс-глава Харьковской ОГА Сергей Чернов, пресс-секретарь горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

У VIP-терминала собрались коллеги и друзья умершего Геннадия Кернеса, а также соратники по политической партии. По периметру аэропорта дежурили правоохранители.

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