Трибунал ООН рассмотрел дело украинских моряков: решение ожидается 25 мая

В пятницу, 10 мая, Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Председатель заседания сообщил, что решение ожидается ориентировочно 25 мая.

Отметим, что во время заседания заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила о захвате РФ украинских моряков в Керченском проливе и просила об освобождении моряков.

В свою очередь, адвокат Джонатан Гимблет отверг российские обвинения, что украинские корабли якобы "тайно вторглись в российские территориальные воды. В частности, он отметил, что ранее украинские суда уже проходили Керченский пролив и все проходило без инцидентов.

Также адвокат Марни Чик отметила, что исключение, на которое ссылается Россия - ст. 298 (1) (b) UNCLOS - не применяется в этом деле.

"Характер действий, которые осуществляет Россия носит характер "применения национального законодательства", в данном случае криминального. И именно эти действия являются предметом дела, поскольку они нарушают иммунитеты, гарантированные Конвенцией", - отметила она.

Она добавила, что украинские военные корабли не были задействованы в военной деятельности, они пытались вернуться к своему порту приписки.

"Только то, что корабль является военным, не означает, что он задействован в военной деятельности. Для использования исключения относительно военной деятельности имеет значение не вид корабля, а характер его деятельности", - заявила адвокат.

Профессор Жан-Марк Тювинен в свою очередь добавил, что 17 апреля РФ продлила арест морякам, хотя в то время Украина применила и исчерпала все дипломатические средства.

"Это не просто угроза для иммунитета кораблей и их экипажей. Эти иммунитеты фактически нарушаются Россией с каждым днем ​​все сильнее. Неотложность ситуации сегодня является такой же как и в первый день. Более того - с каждым днем ​​иммунитет Украины по UNCLOS нарушается все больше. Россия не обращает внимания на все требования освободить военные корабли и членов их экипажей, которые были сделаны Украины и многими другими странами ", - заявил он.

Самой российской делегации на заседании не было. Однако, Зеркаль добавила, что Морской трибунал может вынести решение без участия РФ.

Напомним, 25 ноября прошлого года Россия захватила в Керченском проливе катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. РФ захватила 24 украинских моряка, которых ООН признала военнопленными.