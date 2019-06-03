У Зеленского представили его пресс-секретаря

03 июня 2019 г. 12:59
Источник: Корреспондент.net
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Владимир Зеленский назначил пресс-секретаря президента.

Победительницей конкурса на должность пресс-секретаря президента стала журналистка Юлия Мендель. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщается на странице команды Зеленского в Facebook. 

Отмечается, что в конкурсе приняли участие около четырех тысяч человек.

В финал вышли трое претендентов, с которыми лично общались Зеленский и члены команды из Администрации президента.

Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках.

При этом оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувства юмора и скорость реакции. 

Указ о ее назначении на должность должен быть опубликован сегодня. 

Юлии Мендель 32 года. Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-TV и Интере. Несколько лет журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

 

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