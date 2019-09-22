Украина не планирует сокращать армию

Министерство обороны не планирует сокращать состав Вооруженных сил, фактическая численность которых насчитывает около 250 тысяч человек, заявил в интервью "Радио Свобода" министр Андрей Загороднюк.

"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей. И этот вопрос можно решать только системно. Потому что будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны, о котором мы сейчас говорим", - рассказал Загороднюк.

"В этом плане обороны будет сказано, какая нам нужна численность и где, и в какой структуре. Мы скажем, что вот это - наша угроза, вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады, тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано", - добавил министр.

Напомним, в марте 2015 года Верховная Рада увеличила численность ВСУ до 250 тысяч человек, в том числе 204 тысяч военнослужащих.

Численность армии была существенно урезана в 2011 году с 245 тысяч до 192 тысяч человек. В 2013 году численность армии составляла 165,5 тыс., в том числе 120,9 тыс. военнослужащих. Предполагалось, что к 2017 году численность ВСУ сократят до 70 тысяч человек, но ситуация изменилась после начала российской агрессии.